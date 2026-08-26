Kaban\'da 26 yıllık atıl okul, şehitlerin adıyla sosyal tesise dönüştü

ERZURUM'un Olur ilçesine bağlı Kaban Mahallesi'nde 1961 yılında inşa edilen ve 1999 yılına kadar okul olarak hizmet veren bina, 1 milyon 900 bin liralık yatırımla yenilenerek sosyal tesise dönüştürüldü. Muhtarlık, taziyeevi ve misafirhane olarak kullanılacak tesise, şehitler Yusuf Aydemir, polis memuru Tunay Aydemir ve Jandarma Er Turgut Akyüz'ün isimleri verildi.

Olur ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kaban Mahallesi'nde 1961 yılında yaptırılan okul binası, 38 yıl boyunca eğitim hizmeti verdi. Öğrenci sayısının yetersiz kalması nedeniyle 1999 yılında kapatılan bina, uzun yıllar atıl durumda kaldı. Yaklaşık 26 yıl boş bekleyen bina 2025 yılında Olur Kaymakamlığı ile Kaban Mahalle Muhtarlığı arasında imzalanan protokolün ardından onarıma alındı. Olur Kaymakamlığı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve hayırseverlerin destekleriyle yaklaşık 1 milyon 900 bin lira harcanarak baştan sona yenilendi. Muhtarlık, taziyeevi ve misafirhane olarak hizmet verecek olan sosyal tesise, 1915 yılında Osmanlı-Rus Savaşı sırasında şehit olan Yusuf Aydemir ile terörle mücadelede şehit düşen polis memur Tunay Aydemir ve Jandarma Er Turgut Akyüz'ün isimleri verildi.

'AZİZ ŞEHİTLERİMİZİN HATIRASINA İTHAF EDİLDİ'

Yenilenen binanın açılışı için Kaban Mahallesi'nde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende dua edildi, ardından kurdele kesilerek tesis hizmete açıldı. Kaban Mahalle Muhtarı Kenan Özdemir, tesisin yalnızca bir bina olmadığını belirterek, "Bugün sadece taziyeevi, misafirhane ve muhtarlık binası açmıyoruz. Bugün birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek, sevincimizi yaşayacağımız, acımızı paylaşacağımız bir gönül kapısı açıyoruz. Bu tesisin en anlamlı tarafı ise aziz şehitlerimizin hatırasına ithaf edilmiş olmasıdır" dedi.

Şehitlerin vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru için canlarını feda ettiğini ifade eden Özdemir, şehitlerin hatıralarını gelecek nesillere aktarmanın önemine dikkat çekerek, "Bizlere düşen, bizlere emanet ettikleri bu güzel vatana sahip çıkmak ve aziz şehitlerimizin hatıralarını gelecek nesillere taşımaktır. Yaklaşık 1 milyon 950 bin liraya mal olan taziyeevimizin mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

ŞEHİT EŞİNDEN TEŞEKKÜR

Şehit polis memuru Tunay Aydemir'in eşi Muazzez Aydemir ise tesisin şehitlerin isimlerini taşımasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aydemir, "Köyümüz adına yapılan taziyeevine şehitlerimizin isimlerini verdikleri için çok mutlu oldum, gurur duydum. Buraya gelecek misafirlerimiz rahat edecekler. Çok mutluyum. Acımız ve üzüntümüz var ama bu gurur bize yetiyor" ifadelerini kullandı.

Açılış töreninin ardından Olur Kaymakamı Semanur Kalkan ve beraberindeki davetliler, mahalle mezarlığında bulunan şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

AĞRI DAĞI VE ÇUKURCA KIRSALINDA ŞEHİT OLDULAR

Olur'un Kaban Mahallesi'nde yaşayan Tunay Aydemir, Iğdır Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevliyken 21 Temmuz 1994 tarihinde Ağrı Dağı kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. Kaban Mahallesi'nde dünyaya gelen Jandarma Er Turgut Akyüz, Hakkari Çukurca' da vatan görevini yaparken 6 Kasım 1997 tarihinde bir grup bölücü PKK terör örgütü mensubu ile yapılan çatışma sırasında şehit oldu.