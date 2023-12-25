Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı\'nda arıza sonrası seferler normale döndü

Kabataş- Bağcılar tramvay hattında, yol güzergahında bir kara yolu aracının arızalanması nedeniyle Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılan seferler normale döndü.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın güzergahında bir kara yolu aracının arızalanması nedeniyle seferler bir süre Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldı.
Araç, İBB ekiplerinin çalışmasıyla yoldan çekildi.
Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür." ifadesine yer verildi.
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