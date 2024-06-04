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Kabataş- Bağcılar tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza meydana geldiği, seferlerin bir süre Kabataş- Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.

Arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü kaydedildi.