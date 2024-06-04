Kabataş- Bağcılar tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza meydana geldiği, seferlerin bir süre Kabataş- Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.
Arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında Teknik Arıza - Son Dakika
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