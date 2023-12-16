Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında Trafik Kazası

Kabataş- Bağcılar tramvay hattındaki trafik kazası dolayısıyla seferler Kabataş ile Soğanlı istasyonları arasında yapılabiliyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı üzerinde kara yolu aracının kaza yaptığı, bu nedenle seferlerin Kabataş ile Soğanlı istasyonları arasında gerçekleştirilebildiği duyuruldu.