Kabataş-Bağcılar tramvay hattında trafik kazası nedeniyle seferler değişti

Kabataş- Bağcılar tramvay hattındaki trafik kazası dolayısıyla seferler Kabataş- Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Galata Köprüsü üzerinde kara yolu aracının ray hattına girmesi ve yolun kapanması nedeniyle seferlerin Kabataş-Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.