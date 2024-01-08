Kabataş-Bağcılar tramvay hattında trafik kazası nedeniyle seferler değişti

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Kabataş- Bağcılar tramvay hattındaki trafik kazası dolayısıyla seferler Kabataş- Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Galata Köprüsü üzerinde kara yolu aracının ray hattına girmesi ve yolun kapanması nedeniyle seferlerin Kabataş-Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.
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