Kabil'de İntihar Saldırısında En Az 6 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kabil'de İntihar Saldırısında En Az 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Dar-ul Aman bölgesinde düzenlenen intihar saldırısında en az 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, olayın intihar saldırısı olduğunu doğruladı ve yaralıların hastanelere kaldırıldığını bildirdi. Medyada çıkan bazı haberlere göre ölü sayısının 12 olduğu iddia ediliyor. Saldırının sorumluluğunu üstlenen henüz bir grup bulunmuyor.

02.09.2024 19:16
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Kabil'in Dar-ul Aman bölgesinde akşam patlama meydana geldi.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, patlamada en az 6 kişinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Olayın intihar saldırısı olduğunu kaydeden Zadran, yaralıların en yakın hastanelere nakledildiğini ve olay hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Bazı medya kuruluşları, patlamanın devlet kurumlarında çalışan personelin iş çıkışı sırasında meydana geldiğini ve 12 kişinin yaşamını yitirdiğini ileri sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'da terör örgütü DEAŞ, zaman zaman güvenlik güçleri, devlet memurları ve Şii Hazaralar başta olmak üzere sivillere yönelik terör saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA

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