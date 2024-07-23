Kablo tünelinde denetim yapan robotik 'köpeğin' çeşitli görüntüleri - Son Dakika
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Kablo tünelinde denetim yapan robotik 'köpeğin' çeşitli görüntüleri

Kablo tünelinde denetim yapan robotik \'köpeğin\' çeşitli görüntüleri

Çin'in Jiangsu eyaletinin Changzhou kentinde 8 metre derinliğindeki kablo tünelinin denetimini robotik bir 'köpek' yapıyor. Denetim, bunaltıcı yaz sıcaklarında dengeli elektrik tedariğinin devamlılığını sağlıyor.

23.07.2024 17:27
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ÇEKİM TARİHİ: 20 Temmuz 2024

Kablo tünelinde denetim yapan robotik "köpeğin" çeşitli görüntüleri

Çin'in Jiangsu eyaletinin Changzhou kentinde 8 metre derinliğindeki kablo tünelinin denetimini robotik bir "köpek" yapıyor. Denetim, bunaltıcı yaz sıcaklarında dengeli elektrik tedariğinin devamlılığını sağlıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changzhou'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kablo tünelinde denetim yapan robotik 'köpeğin' çeşitli görüntüleri - Son Dakika

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