ÇEKİM TARİHİ: 20 Temmuz 2024
Kablo tünelinde denetim yapan robotik "köpeğin" çeşitli görüntüleri
Çin'in Jiangsu eyaletinin Changzhou kentinde 8 metre derinliğindeki kablo tünelinin denetimini robotik bir "köpek" yapıyor. Denetim, bunaltıcı yaz sıcaklarında dengeli elektrik tedariğinin devamlılığını sağlıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changzhou'dan bildiriyor. (XHTV)
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