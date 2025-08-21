Kaçak Avcılıkla Ele Geçirilen Kurbağalar Doğaya Bırakıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sulak alanda kaçak avcılık yapılarak toplanan 240 kilogram kurbağa doğaya bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğubayazıt ilçesinde Yaygınyurt köyü sulak alanında kaçak avcılık yapıldığı bilgisi üzerine bölgeye ekipler gönderildi.

Jandarma ve tarım ekipleri, ele geçirdikleri 240 kilogram kurbağayı doğal yaşam alanlarına saldı.

Kaçak avcılık yapan kişilere cezai işlem uygulandı.