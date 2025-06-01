Kaçak Kalkan Balıkları Ücretsiz Dağıtıldı

Sinop'ta yasa dışı avlandığı tespit edilen 363 kalkan balığı, vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.
Kentte kaçak avcılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Türkeli ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinde denetim gerçekleştirildi.
Teknede yapılan kontrolde, yasa dışı yolla avlandığı tespit edilen 363 kalkan balığına el konuldu.
Balıklar, Türkeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılırken, kaçak avcılık yapan tekne sahibine idari para cezası verildi.
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