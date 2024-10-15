Kaçak Silah İmalatı Davası: 12 Yıl Hapis İstemi

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde kaçak silah imal ettiği gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Polis ekiplerince Gülbahçesi Mahallesi'ndeki ikametine düzenlenen operasyonda yakalandıktan sonra 3 Ekim 2023'te tutuklanan A.G. için savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Sanığın "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma ve imal etme" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede A.G'nin, evini silah imalatı ve tamiratı için atölye olarak kullandığı bilgisine yer verildi.

Adreste, namlu açmada kullanılan matkap, tabanca gövdesi ve parçaları, şarjör, tetik tertibatı, mengene ile silah yapımında kullanılan aletler ele geçirildiği aktarılan iddianamede, bulunan malzemelerden 9 silah imal edilebileceği belirtildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.