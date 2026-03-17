Kaçak Silah Ticareti: 5 Yıl Hapis Cezası

17.03.2026 18:54
Adana'da kaçak silah ticareti suçlamasıyla H.D., 5 yıl hapis ve 83 bin 300 lira ceza aldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kiraladığı evde kaçak silah ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 5 yıl hapis ve 83 bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık H.D. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, ihbar üzerine polis ekiplerince H.D'nin Onur Mahallesi'ndeki evinde arama yapıldığını belirtti.

İkamette 13 tabanca, 17 şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildiğini, H.D'nin cep telefonunda da kaçak silah satışına ilişkin yazışmalar bulunduğunu aktaran savcı, "silah kaçakçılığı ve ticareti" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilmesi yönünde görüş sundu.

H.D. ise hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "silah kaçakçılığı ve ticareti" suçundan 5 yıl hapis ve 83 bin 300 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü
Lübnan’da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi
Hizbullah’ın üst düzey ismi ABD saldırısında öldü Hizbullah'ın üst düzey ismi ABD saldırısında öldü
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
İran, BAE’deki dünyanın en büyük petrol sahalarından biri olan Şah’ı vurdu İran, BAE'deki dünyanın en büyük petrol sahalarından biri olan Şah'ı vurdu
Trump’tan Macron’a not verdi: 10 üzerinden 8 Trump'tan Macron'a not verdi: 10 üzerinden 8

19:01
Fenerbahçe’nin 11’inde büyük sürprizler
Fenerbahçe'nin 11'inde büyük sürprizler
18:07
Jhon Duran’a büyük şok: Sahipsiz kaldı
Jhon Duran'a büyük şok: Sahipsiz kaldı
17:59
Paket paket tavuklar çöpe gitti
Paket paket tavuklar çöpe gitti
17:15
ABD’de “İran“ istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem
ABD'de "İran" istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem
17:10
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis’e sundu
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis'e sundu
16:42
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
