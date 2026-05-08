Kaçakçılıkla Mücadelede Rekor Operasyon
08.05.2026 10:30
Ticaret Bakanlığı, 2026'nın ilk 4 ayında 34 milyar TL değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde yakaladı.

TİCARET Bakanlığı, "2026 yılının ilk 4 ayında 2 bin 264 farklı operasyon gerçekleştiren Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza birimlerince, bir önceki döneme kıyasla yüzde 106 artışla 34 milyar 203 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri; uzmanlaşmış beşeri kadroları, yeni teknolojiye sahip sistemleri ve geliştirilmiş farklı analiz tekniklerini kullanarak yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini 2026 yılında da tüm ülke topraklarında hız kesmeden sürdürüyor. 2026 yılının ilk 4 ayında 2 bin 264 farklı operasyon gerçekleştiren Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza birimlerince, bir önceki döneme kıyasla yüzde 106 artışla 34 milyar 203 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi. 4 aylık toplamda; 9,2 ton uyuşturucu madde, 1 milyon 539 bin adet makine aksamı, 862 bin 643 adet elektrik elektronik eşya, 459 bin 539 adet tıbbi malzeme, tütün mamullerinden tarihi esere, akaryakıttan tekstil malzemesine kadar çok geniş bir yelpazede kaçak eşya yakalamasına imza atıldı" denildi.

Nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 216 artışla 572 farklı olayda 12 milyar 359 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Başarılı operasyonlar sonucunda; 1,9 ton uyuşturucu madde, 111 bin 625 adet tıbbi malzeme, 315 ton akaryakıt, 208 adet araç çok sayıda kaçak eşya yakalamasına imza atıldı. Cumhurbaşkanlığımızca 2026 yılının 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' ilan edilmesiyle üstlenilen sorumluluk bilinciyle; toplumun temeli olan aileyi merkeze alarak her türlü zararlı unsurdan korumak, güçlendirmek ve özellikle gelişim çağındaki çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü güvence altına almak amacıyla, Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz milletimizin sağlığı ve geleceği için kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat aralıksız ve kararlılıkla sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

