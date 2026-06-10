Kaçan Kurbanlık Koç 15 Günlük Aramanın Ardından Yok

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Akçatepe köyünde 78 yaşındaki Sultan Balcı'nın kaçan kurbanlık koçu 15 gündür aranıyor.

Köyde yaşayan Balcı, emekli maaşından biriktirdiği parayla kurbanlık olarak bir koç satın aldı. Kurban Bayramı'nda evin önünde bağlı olduğu ipi koparan koç, dağlık alana kaçtı.

Balcı ve ailesi ile köy sakinlerinin yakalamak için peşinden koştuğu koç, bir süre sonra gözden kayboldu. Kaçan koç zaman zaman kırsalda görülmesine rağmen yakalanamadı.

"Kurbanlığımın bulunması için yardım istiyorum"

Sultan Balcı, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nda kaçan koçu bulamamanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Kurbanlık almak için birikim yaptığını anlatan Balcı, "Allah rızası için bir kurban aldım. O da kaçtı, gitti. Kaç gündür arıyorum ama bulamadım. Gittim bir dağa baktım, oradan dereye kaçtı, kayboldu. Yoruldum, çıktım eve geldim. Kurbanımı kesmek istiyorum ama yakalayamıyoruz, nasip olmuyor. Yetkililerden kurbanlığımın bulunması için yardım istiyorum." dedi.

"Her yolu denedik ama yakalayamadık"

Sultan Balcı'nın oğlu Yasin Balcı da kaçan koçu 15 gündür kırsalda aradıklarını belirtti.

"Dağ, taş arıyoruz, bulamıyoruz. Günlük işlerimizi bırakıp köye geliyoruz. Her akşam hayvanı aldığımız eve gidip 'Geri geldi mi?' diye soruyoruz. Köylülerden nerede görüldüğüne dair bilgi aldığımızda hemen oraya gidiyoruz ama biz ulaşana kadar hayvan yer değiştiriyor." diyen Balcı, koçu sürülere yaklaştırarak yakalamayı da denediklerini dile getirdi.

Balcı, "Komşular sürüyü koçun yakınına götürdü. Belki sürüye katılır gelir diye düşündük ama olmadı. Her yolu denedik, bir türlü yakalayamadık. 3-4 defa görüldü. Bir gün kuzeyde ise ertesi gün mevki değiştirip güney tarafına gidiyor. Annem, kurban ibadetini yerine getiremediği için çok üzülüyor. Biz de onu mutlu etmek için uğraşıyoruz. Koçu bulup yakalayana 5 bin lira ödül vereceğimi sosyal medyada paylaştım." diye konuştu.

"Peşinde olduğumuzu bildiği için köy çevresine yaklaşmıyor"

Köyde yaşayan Üzeyir Ak ise iki haftadır koçu aradıklarını, bölgenin dağlık ve taşlık yapısının arama çalışmalarını zorlaştırdığını aktardı.

Hayvan ürktüğü için kimseyi yaklaştırmadığını belirten Ak, "Sultan teyze emekli maaşıyla aldığı kurbanını keserek dini vecibesini yerine getirmek istiyor ancak kurbanlık kaçtığı için çok üzgün. Hayvan daha çok taşlık alanlara kaçıyor. 200-300 metreden fazla kendisine yaklaşamıyoruz. Peşinde olduğumuzu bildiği için köy çevresine yaklaşmıyor." ifadelerini kullandı.