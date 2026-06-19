Kaçırılan İBB Müdür Yardımcısı Yoğun Bakımda - Son Dakika
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Kaçırılan İBB Müdür Yardımcısı Yoğun Bakımda

Kaçırılan İBB Müdür Yardımcısı Yoğun Bakımda
19.06.2026 17:04
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Erhan Karaal, ağır darp sonucu yoğun bakımda. Eşi sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

KAÇIRILAN İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın eşi sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ayşe Toprak Karaal "Erhan çok ağır bir darp almış. Yoğun bakımda şu anda. İlk önce Tuzla Devlet Hastanesi'ne gittik. Orada doktorlarımız öncelikli müdahaleyi yaptı. Sonrasında Lütfü Kırdar'da yoğun bakım ünitesine almayı uygun gördüler. Şu anda yoğun bakımda. Konuştuğumuzda çok şaşkın olduğunu neden bunu yaşadığına anlam veremediğini, kendisiyle ilgili giçbir sorun olmadığını, yetkili mercilerin bunu araştırıp sonuçlandıracağını bir şekilde bize ayrıntılarıyla bize döneceklerini söyledi " dedi.

Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Erhan Karaal, Ayşe Toprak, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçırılan İBB Müdür Yardımcısı Yoğun Bakımda - Son Dakika

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