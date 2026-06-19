Kaçırılan İBB Yetkilisinin Eşi Yanlış Hedef Olduğunu Düşünüyor

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN- Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) Önceki akşam Maltepe'deki evinin önünden kaçırılan ve bu sabah bulunan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın eşi Ayşe Karaal, eşinin yoğun bakımda olduğunu ve olayın bir karışıklık sonucu yaşandığını düşündüğünü belirterek, "Mutlaka bir karışıklık olduğunu düşünüyorum. Yanlış hedef olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiçbir anlam veremiyoruz. Bütün detayları emniyet birimleri araştırıyor" dedi.

Önceki akşam Maltepe'deki evinin önünden kaçırılan ve bu sabah polis tarafından Tuzla'da atıl bir fabrika binasında bulunan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın eşi Ayşe Karaal, yaşadıkları sürece ilişkin Kartal'da hastane önünde açıklamalarda bulundu. Eşinin halen yoğun bakımda tedavi altında olduğunu belirten Karaal, olayın nedenine ilişkin belirsizliğin sürdüğünü söyledi.

"ERHAN NEDEN BUNU YAŞADIĞINI HALA ANLAMADI"

Ayşe Karaal, Erhan Karaal'ın ağır şekilde darbedildiğini belirterek, "Erhan çok ağır bir darp almış. Şu anda yoğun bakımda. Konuştuğumuzda çok şaşkın olduğunu söyledi. Neden bunu yaşadığını, neden hedef alındığını anlayamadığını ifade etti. Bunun kendisiyle ilgili bir sorun olmadığını düşünüyor. Yetkili mercilerin olayı araştırarak sonuçlandıracağına ve bizi bilgilendireceğine inanıyoruz" dedi.

"ŞÜPHELİLER 'POLİSİ ARAMA' DEDİ"

Kaçırılma sürecine ilişkin de bilgi veren Karaal, şüphelilerin kendisinden herhangi bir talepte bulunmadığını söyledi. Karaal, "Benden bir şey istemediler. Sadece arayıp eşinizle sizi konuşturacağım dediler ama bu gerçekleşmedi. Arayacaklarını söylediler, sonra aramadılar. Ayrıca polisi aramamamı, polis merkezine gitmememi ve polise bilgi vermememi söylediler" diye konuştu. Şüphelilerin kullandığı numarayla ilgili soruya da yanıt veren Ayşe Karaal, "Eşimin bulunacağına inanıyordum, bu yüzden bir süre beklemeye devam ettim" ifadelerini kullandı.

"YANLIŞ HEDEF OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Eşine zarar verileceğini aklına getirmediğini söyleyen Karaal, olayın bir karışıklık sonucu yaşandığını düşündüğünü belirterek, "Eşime zarar vereceklerini düşünmüyordum. Mutlaka bir karışıklık olduğunu düşünüyorum. Yanlış hedef olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiçbir anlam veremiyoruz. Para kısmını da bilmiyorum. Bütün detayları emniyet birimleri araştırıyor" dedi.

"ÜÇ GÜNDÜR UYUMADIM"

Sürecin kendileri açısından son derece yıpratıcı geçtiğini vurgulayan Karaal, "Çok zor bir süreç atlattık. Üç gündür neredeyse hiç uyumadan polis merkezlerinde bekledim. Tuzla Orhanlı'da, izbe bir yerde bulundu. Belki de son anda bulundu" diye konuştu. Ayşe Karaal, olayın aydınlatılması için yürütülen çalışmalara da teşekkür ederek, "Emniyetimiz, savcılarımız, milletvekillerimiz çok yardımcı oldu. Herkes seferber oldu. Siz de sesimizi duyurdunuz. Çok teşekkür ederiz" dedi.