Güncel

Kaçkar dağlarında kar üzerinde doğa yürüyüşü

Türkiye'nin farklı illerinden gelen 24 dağcı İspir'de kamp yaptı

ERZURUM - Türkiye'nin farklı illerinden gelen dağcılar İspir Yedigöller'de karlı dağda doğa yürüyüşü yaptı.

Palandöken Kayak Merkezi ile kış sporlarının önemli merkezlerinden birisi olan ve bununla alakalı bir çok alternatifi içinde barındıran Erzurum'da, son yıllarda yaz turizmi ile alakalı da gelişmeler yaşanıyor. Erzurum'un Karadeniz ile sınırı olan Kaçkar Dağları doğa severleri ve adrenalin tutkunlarını kendisine çekmeye devam ediyor. Uzundere ilçesindeki doğa ve heyecan dolu etkinlikler ile birlikte İspir ilçesi de benzer şekilde meraklıları kendine çekmeye başladı. Ülkemizin bir çok bölgesi sıcaktan etkilenirken dağların zirvesinde kar ile buluşan dağcılar, doğanın güzelliğini de doya doya yaşıyor.

Erzurumlu profesyonel dağcı Bülent Erkan'ın öncülüğünde Yedigöller bölgesinde kamp yapan dağcılar Kaçkar Dağlarında unutulmaz anlar yaşadı. Karla dağlara tırmanan doğaseverler daha sonra yaylada yakılan soba eşliğinde çay içmenin keyfi yaşadı.

Bülent Erkan, yurdun farklı illerinden gelen 24 dağcı ile İspir Yedigöllerde kamp yaptıklarını belirterek, "Kaçkar dağlarına tırmanıp doğada doğal yemekler yaparak beslenmemizi sağladık. Eşsiz Kaçkar dağları coğrafyasında muhteşem bir doğada kamp yapmanın keyfini yaşadık" diye konuştu. Bölgenin gönüllü turizm elçisi olduğunu anlatan Bülent Erkan, tüm doğa severleri bölgeyi görmeye davet etti.