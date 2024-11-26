Kadavra Arama Köpekleri Afetlerde Hayat Kurtarıyor

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Jandarma timlerine deprem, sel, çığ, heyelan ve doğal olmayan bina çökmesi gibi afet bölgelerindeki zorlu görevlerde yardımcı olan kadavra arama köpekleri, kaybolan cesetlerin bulunmasında önemli rol üstleniyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesindeki kadavra arama köpekleri, suda, karada, ormanlık alanda ve çamur içinde ve ulaşılması en güç yerdeki cesetleri bulma konusundaki yetenekleriyle ekiplerin en büyük yardımcısı.

Özellikle sel, deprem gibi afetlerin yaşandığı bölgelerde tespit edilmesi zor cesetleri tespit edebilen kadavra arama köpekleri, sahadaki timlere destek veriyor.

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) başlayan eğitimler, köpeklerin ömrünün sonuna kadar devam ediyor.

Bu eğitimlerde köpeğin algı seviyesinin yükseltilmesi hedefleniyor ve birlik bünyesinde yapılan eğitimlerin zaman sınırlaması bulunmuyor.

Kadavra arama köpeklerinin eğitimleri, kadavra parçalarının cansız mankene yerleştirilmesiyle gerçekleştiriliyor.

Eğitimler gerçeği aratmıyor

Kadavra arama köpeklerinin zorlu eğitimleri, AA tarafından sahada görüntülendi.

Mavi Göl'de eğitime çıkarılan köpekler, jandarmaya ait botlara bindirilerek, cansız mankene yerleştirilip dibe batırılan kadavranın yerini kısa sürede tespit etti. Malinois cinsi "Sarih" adlı arama köpeği tarafından tespit edilen kadavra, jandarma ekiplerince karaya çıkarıldı.

Geniş bir ormanlık alana jandarma ekiplerince gömülen bir kadavrayı, arama köpeği "Başat" hassas burnuyla tespit etti. Kadavranın bulunduğu alanı kazarak tepki veren Başat'ın eğitmeni olay yerine gelerek köpeğe ödülünü verdi.

Sazlık ve çamurlu göl kıyıları gibi cesetlerin zor bulunduğu alandaki senaryo için ise kıyı araması yapan "Merkür" görevlendirildi. Sazlık ve çamurlu alanı hızlı bir şekilde arayan Merkür, sazlık alanın içinde çamurlu suya batırılmış cesedin yerini kısa sürede tespit etti.

Ormanlık alanda ağaç üstüne bırakılan cansız manken içindeki kadavra ise arama köpeği "Sarım" tarafından bulundu. Sarım, kadavranın bulunduğu ağacın önünde oturup havlayarak eğitmenine haber verdi.

Kadavra arama köpekleri, ulaşılması en zor yerdeki cesetleri tespit ediyor

JÖAK Köpek Unsurları Bölük Komutanlığı Arama Kurtarma Köpekleri Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Aydın, kadavra arama köpeklerinin özgüveni yüksek, sudan ve yüksekten korkmayan, ses ve gürültüden etkilenmeyen, avcılık güdüsü yüksek olanlardan seçildiğini ifade etti.

Köpek ve eğiticilerinin eğitimlerinin JAKEM'de başlayıp ömürlerinin sonuna kadar devam ettiğini söyleyen Aydın, "Personel, köpeğin sevk idaresi, köpek hastalıkları ve psikolojisi konusunda eğitimler almaktadır." dedi.

Yapılan eğitimlerde zaman sınırlaması olmadığını belirten Aydın, "Kadavra köpeklerine, doğal ve doğal olmayan afetler sonucunda, enkaz altındaki cesetler ile su altında olan kadavra veya insana ait doku parçalarının yerini tespit etmek amacıyla yıllık plana göre eğitim verilmektedir." diye konuştu.

Köpek eğitmeni olarak müracaat eden personelin JAKEM'de seçmelere tabi tutulduğunu söyleyen Aydın, başarılı olanların kursa alındığını belirtti.

Kadavra köpeklerinin özel olarak eğitildiğini anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Kadavra köpekleri, durgun sularda yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan cesetlerin aramalarına katkı sağlamak, cesetlerin bulunma süresini kısaltmak için kullanılmaktadır. Arama faaliyetleri, su kenarında karadan yapılıyorsa patilerine zarar gelmemesi için kauçuk tabanlı patikler, su üzerinde botla yapılıyorsa köpek can yelekleri kullanılmaktadır. Köpeklerimiz deprem, sel, çığ, heyelan ve bina çökmesi gibi olaylarda enkaz altında kalan insan cesetlerinin tespitinde, adli olaylara konu olan açık ve kapalı alanlarda, su altında bulunan kadavra veya insana ait doku parçalarının yerini tespit etmek maksadıyla veya arazide bulunan cesetlerin yer tespiti için kullanılmaktadır."