KADEM, sosyal medyada ve basında yer alan olumsuz ifadelere açıklama yaptı - Son Dakika
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KADEM, sosyal medyada ve basında yer alan olumsuz ifadelere açıklama yaptı

KADEM, sosyal medyada ve basında yer alan olumsuz ifadelere açıklama yaptı

KADEM, Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslam İlmihali'nde Toplumsal Cinsiyet başlıklı makaleden dolayı sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında hedef alındığını belirterek açıklama yaptı. KADEM Kadın Araştırmaları dergisinde yayınlanan makalelerin akademik bir zeminde değerlendirildiği ve vakfın mağdur ve mazlum kadınlara verdiği desteğin değersizleştirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

15.05.2024 16:30
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Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), " Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslam İlmihali'nde Toplumsal Cinsiyet" başlıklı makaleden yola çıkılarak vakıf hakkında sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan olumsuz ifadelere dair açıklama yaptı.

KADEM'in açıklamasında, akademik alanda kadına dair çalışmaların yayınlandığı KADEM Kadın Araştırmaları dergisindeki "Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslam İlmihali'nde Toplumsal Cinsiyet" başlıklı makaleden dolayı sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında vakfın hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, KADEM'in sosyal medya hesabından vakıf hakkında atılan iftiralara cevap verdiği aktarıldı.

Buna göre, KADEM'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2015'te yayınlamaya başlayan ve kadına dair konularda farklı disiplinlerdeki akademik çalışmalara alan açan KADEM Kadın Araştırmaları dergisinde, yayın ilkeleri çerçevesinde ilgili akademisyenlerin makalelerine yer verildiği ifade edildi.

Yılda 2 kez yayınlanan hakemli dergideki makalelerin, alanında uzman hakemler tarafından, yazarın ismini göremeyecekleri "kör hakemlik" yöntemiyle değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Derginin bağımsız bir akademik kadrosu vardır. Dergi çalışmaları, diğer çalışmalarımızdan ayrı olarak tamamen akademik bir zeminde ilerlemektedir. Dergimizde yer alan ve bazı mecralarda gündem olan bir makale de bağımsız hakemler tarafından okunmuş ve dergiye kabulü uygun görülmüştür. Bahsi geçen konular, yüzyıllardır alimler arasında konuşulup tartışılmaktadır. Akademik bir metni kullanarak, hassasiyetle korumaya çalıştığımız değerleri yok saydığımızı iddia edenler iyi niyetli değildir. Asıl mesele, sahibi olduğu medya organlarından aldığı güçle itibar suikastına kalkışan birtakım mahfillerin, çocuk yaşta evlendirilme davasında mağdurun yanında yer almamızdan duyduğu rahatsızlıktır. KADEM'in mağdur ve mazlum kadınlara verdiği desteği değersizleştirmeye yönelik girişimlerin bundan sonra da süreceğini biliyoruz. Bu ve benzeri girişimlere rağmen bizler, mağdurların yanında yer almaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Ömer Nasuhi Bilmen, Sosyal Medya, Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KADEM, sosyal medyada ve basında yer alan olumsuz ifadelere açıklama yaptı - Son Dakika

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