KADEM Sanat tarafından düzenlenen öykü yarışmasının kazananları kitapta bir araya getirildi - Son Dakika
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KADEM Sanat tarafından düzenlenen öykü yarışmasının kazananları kitapta bir araya getirildi

KADEM Sanat tarafından düzenlenen öykü yarışmasının kazananları kitapta bir araya getirildi

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından düzenlenen öykü yarışmasında ilk 20'ye giren hikayeler, KADEM Sanat'ın dijital platformu tarafından yayınlanan 'Hayatın İçinde Kadın' adlı kitapta bir araya getirildi. Kitap, 23 Mayıs'ta Rami Kütüphanesi'nde düzenlenecek etkinlikte okurlarla buluşacak. Ayrıca etkinlikte 'Edebiyatta Kadın Hikayeleri' adlı bir söyleşi de gerçekleştirilecek.

21.05.2024 12:15
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Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) dijital platformu "KADEM Sanat" tarafından düzenlenen öykü yarışmasında ilk 20'ye giren hikayeler "Hayatın İçinde Kadın" isimli kitapta bir araya getirildi.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, KADEM Sanat aracılığıyla gerçekleştirilen "Hayatın İçinde Kadın" temalı öykü yarışmasıyla edebiyat dünyasına yeni isimler kazandırılması amaçlanıyor.

Yarışmada ilk 20'ye giren öyküler, KADEM Yayınları tarafından "Hayatın İçinde Kadın" adıyla kitaplaştırıldı. Eser, 23 Mayıs'ta Rami Kütüphanesi'nde düzenlenecek etkinlikte kitapseverlerle buluşacak.

Etkinlik kapsamında ayrıca, moderatörlüğünü KADEM Akademi Kurulu üyesi Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış'ın üstleneceği "Edebiyatta Kadın Hikayeleri" söyleşisi düzenlenecek. Söyleşinin konukları, yazar Cihan Aktaş ile yazar Funda Özsoy Erdoğan olacak.

700'e yakın öykücünün başvurduğu "Hayatın İçinde Kadın" temalı yarışmada; "kadın", "kadın hakları", "kadının toplumdaki yeri", "sorumluluk paylaşımı, kadın dayanışması", "sivil kadın hareketleri", "kadın ve adalet", "kadının fırsat eşitliğine erişimi" gibi alt başlıklarda kaleme alınan öyküler yarıştı.

KADEM'in dijital platformu KADEM Sanat, fotoğraf, resim, senaryo, kısa film ve öykü yarışmalarıyla kadın sanat ilişkisini güçlendirmeyi ve geleceğe nitelikli bir sanat arşivi bırakmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

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