(ANKARA) - TİP İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Serra Kadıgil, Foça'daki Bilimler Köyü'nün tahliye edilmek istenmesine tepki göstererek, belediyenin 29 yıllığına tahsis edilen alan için mahkeme kararını beklemeden harekete geçtiğini öne sürdü. Kadıgil, bilim, sanat ve felsefe çalışmalarının yürütüldüğü köyün hedef alınmasını eleştirdi.

TİP İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Serra Kadıgil X hesabından yaptığı yazılı açıklama ile Foça'daki Bilimler Köyü'nün tahliye edilmek istenmesine tepki gösterdi. Kadıgil açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İzmir, Foça'da Bilimler Köyü diye emek emek var edilen bir yer var. Onlarca akademisyen ve sanatçı, yüzlerce genç… Foça Belediyesi 2019'da burayı 29 yıllığına Bilimler Vakfı'na tahsis etmiş. Onlar da bu söze güvenip kolları sıvamışlar. Yedi yıldır bilimin, sanatın, felsefenin gençlerle buluştuğu bu köyü imeceyle yaşatıyorlar.

2024'te seçilen Foça Belediye Başkanı muhalefet oylarıyla seçilip AKP'ye sıvışanlardan. Bu transferin ardından belediye, mahkeme kararını bile beklemeden köyün tahliyesi için harekete geçmiş. Ait olduğunuz iktidarın en büyük düşmanı akıl ve bilim olunca göze girmek için seçilecek ilk hedef de Bilimler Köyü mü oldu? Devlet kendi yapması gerekirken yapmadığını halk da dayanışmayla yapmasın, yapamasın diye mi var?"