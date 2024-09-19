Kalamış Yat Limanı Özelleştiriliyor

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(İSTANBUL)- Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle özelleştirilmesi kararıyla ilgili açıklama yaptı. Kalamış Atatürk Parkı ve çevresinin Kadıköylüler ve İstanbullular için çok değerli olduğunu söyleyen Mesut Kösedağı "Biz, Kadıköylülerin ve İstanbulluların Kalamış sahilinden, parkından maksimum şekilde yararlanmasını istiyoruz. Kalamış ile ilgili verilecek kararda bölgede yaşayan herkesin fikrinin alınması gerektiğine inanıyorum. Bu noktada süreci çok yakından takip edeceğiz" dedi.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın, 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi için 16 Temmuz 2024 tarihinde yeniden ihale yapılmış ve 27 tur süren açık artırmada en yüksek teklif 505 milyon dolarla, Vahit Karaarslan'dan gelmişti. Türkiye'nin ikinci, İstanbul'un ise en büyük yat limanı olan Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi kararı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 14 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

İptal edilmişti

2021'de Koç Holding'e bağlı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş., Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın yatırım süreci dahil 40 yıl süre ile işletme hakkının devri için açılan ihaleye katılmış, ihaleyi 2 milyar 531 milyon liralık teklifle kazanmıştı. Ancak ihale, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 19 Ocak 2022 tarihinde iptal edilmişti. 2022'de çıkılan diğer ihale ise yeterli teklif alınamadığından iptal edilmişti.

"Yapılaşmanın önünün açılma ihtimali çekincelerimizden birincisi"

Limanın özelleştirilmesiyle ilgili Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı değerlendirmelerde bulundu. Kalamış Atatürk Parkı ve yanındaki alanın gerek Kadıköy halkı için gerek İstanbullular için çok değerli ve önemli olduğunu söyleyen Kösedağı, şunları söyledi:

"Kadıköy Belediyesi olarak özelleştirmenin kapsamı ve içeriği hakkında net bir bilgimiz yok. Özelleştirme kapsamında nelerin yapılacağı, içeriğinin ne olduğu, hangi şartlarda ve ne amaçla yapıldığı net olarak bize sunulmadı. Yerel yönetim olarak bu konuda çekincelerimiz var. 100 bin ölçekli çevre planına aykırı olarak turizm tesis alanı planlanması ve yapılaşmanın önünün açılma ihtimali çekincelerimizden birincisi. 2017'de onaylanan planlar dahilinde büyüklüğünü net olarak bilmemekle beraber kıyı alanında turizm tesis alanı dışında inşaat yoğunluğu oluşma riski var. Bunun dışında yer altında bazı uygulamalar olabileceğini de düşünüyoruz. Bu; bölgeye yapı, nüfus ve trafik yoğunluğu getirmek anlamını taşıyor. Bütün bunların yanında halkın kıyı kullanımının azaltılması anlamına da geliyor ki bence bu çok önemli. Kıyıya erişilebilirliğinin engellenmesi veya azaltılması bence çok kritik nokta. Kadıköy halkı kıyıya erişebilecek mi? veya halkın kıyı kullanımı bu proje ile beraber kısıtlanacak mı? Kalamış Atatürk Parkı'nın ihtimal dahilinde konuştuğumuz yapılaşmadan etkilenecek olması da çekincelerimizden biri."

"Süreci çok yakından takip edeceğiz"

Bölgenin ikinci derece doğal sit ve üçüncü derece arkeolojik sit alanında yer aldığını anımsatan Kösedağı, "Biz, Kadıköylülerin ve İstanbulluların Kalamış sahilinden, parkından maksimum şekilde yararlanmasını istiyoruz. Kalamış ile ilgili verilecek kararda bölgede yaşayan herkesin fikrinin alınması gerektiğine inanıyorum. Bu noktada süreci çok yakından takip edeceğiz. Elimizden gelen tüm çalışmaları yapacağız. Kadıköy Belediyesi ve tüm paydaşlar Kalamış için gereken her türlü önlemi alacaktır. 2017 yılında yapılan planlara itiraz edildi ve mahkeme süreçlerini yaşadık. Maalesef çok fazla bir değişikliğe uğrayamadan planlar onaylandı ama önümüze yeni bir plan gelirse mutlaka değerlendiririz" diye konuştu.