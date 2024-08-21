Kadıköy Belediyesi İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Alışveriş Kartı Desteği Veriyor - Son Dakika
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Kadıköy Belediyesi İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Alışveriş Kartı Desteği Veriyor

Kadıköy Belediyesi İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Alışveriş Kartı Desteği Veriyor

Kadıköy Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara alışveriş kartı desteği sağlıyor. Alışveriş kartından 2017 yılından bugüne kadar 8 bin 200 hane faydalandı.

21.08.2024 10:36  Güncelleme: 10:38
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(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara alışveriş kartı desteği veriyor. Alışveriş kartından 2017 yılından bugüne kadar 8 bin 200 hane faydalandı.

Kadıköy Belediyesi, 2017 yılından bugüne kadar ihtiyaç sahibi birçok ailenin ekonomisine destek olmak amacıyla alışveriş kartı desteği sağlıyor. Karta 2017 yılından itibaren gıda ve temizlik, 2020 yılından itibaren de bebek bezi ve kırtasiye desteği için nakit yüklemesi yapılıyor. Gıda, temizlik gibi temel ihtiyaç malzemelerinin alınabildiği alışveriş kartına, her eğitim ve öğretim yılı başında anasınıfı, ilk ve ortaokul, lise öğrencileri için kırtasiye desteği de yılda bir defa ekleniyor. Ailede eğitim gören birey sayısına göre her birey için ayrı verilen destek, karta her ay yüklenen aylık miktarın üzerine ekleniyor.

Bebek bezi desteği

Kadıköy Belediyesi ayrıca 0-3 yaş arası bebeği olan bireylere de destek veriyor. İhtiyaç sahibi bireyler 3 yıl boyunca bebek bezi yardımı alabiliyorlar. Alışveriş kartından 2017 yılından bugüne kadar 8 bin 200 hane faydalandı. Bebek bezi desteğinden 2020 yılı itibarıyla 987, eğitim ve kırtasiye desteği hizmetinden ise 4 bin 239 kişi faydalandı.

Nasıl başvurulabilir?

Kadıköy sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi kişiler, Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne giderek, alışveriş kartı desteği başvurusu yapabilecek. Detaylı bilgi için ise 0216 542 50 00/1221-1598 numaraları aranabilecek.

Kaynak: ANKA

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