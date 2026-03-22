İran Meclis Başkanı Galibaf: İsrail'in hava sahası savunmasız, sonraki adımların zamanı geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Meclis Başkanı Galibaf: İsrail'in hava sahası savunmasız, sonraki adımların zamanı geldi

İran Meclis Başkanı Galibaf: İsrail\'in hava sahası savunmasız, sonraki adımların zamanı geldi
22.03.2026 01:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Dimona'daki füze saldırılarına ilişkin, "İsrail'in hava sahası savunmasız, önceden planlanan sonraki adımların uygulanma zamanının geldiği görülüyor" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in güneyindeki Dimona ve Arad kentlerine yönelik misillemelerin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"İSRAİL'İN HAVA SAHASI SAVUNMASIZ, SONRAKİ ADIMLARIN ZAMANI GELDİ"

Kalibaf, İsrail hava savunma sistemlerinin İran füzelerin engelleyememesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Eğer İsrail rejimi yüksek düzeyde korunan Dimona bölgesinde füzeleri engelleyemiyorsa, bu durum operasyonel açıdan savaşın yeni bir aşamaya girdiğinin göstergesidir; İsrail'in hava sahası savunmasızdır. Sonuç olarak, önceden planlanan sonraki adımların uygulanma zamanının geldiği görülüyor" ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı Galibaf: İsrail'in hava sahası savunmasız, sonraki adımların zamanı geldi
Muhammed Bakır Kalibaf

İRAN'IN DİMONA VE ARAD'A SALDIRILARI

İran, İsrail'e yönelik misilleme saldırıları kapsamında önce ülkenin güneyindeki Dimona'yı sonra da Arad kentine hedef aldı. İsrail hava savunma sistemlerinin İran füzelerini engelleyememesi sonucu Arad'da bazı bölgelere füze parçalarının düştüğü, bir noktaya ise 450 kilogramlık füzesinin doğrudan isabet ettiği belirlendi. Saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi de yaralandı. Dimona'yı hedef alan saldırıda ise çoğu hafif olmak üzere 31 kişinin yaralandığı, saldırı sırasında paniğe kapılan 20 kişinin de çevre hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

İran Meclis Başkanı Galibaf: İsrail'in hava sahası savunmasız, sonraki adımların zamanı geldi

DİMONA'DAKİ NÜKLEER ARAŞTIRMA MERKEZİ

Dimona kentinin, Şimon Peres Negev Nükleer Araştırma Merkezi'ne ev sahipliği yaptığı biliniyor. Söz konusu tesisin, İsrail'in nükleer programında kritik bir rol oynadığı ve ülkenin uzun süredir sürdürdüğü "nükleer belirsizlik" politikası çerçevesinde stratejik önem taşıdığı düşünülüyor.

Kaynak: İHA

Meclis Başkanı, Orta Doğu, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran Meclis Başkanı Galibaf: İsrail'in hava sahası savunmasız, sonraki adımların zamanı geldi - Son Dakika

23:50
23:27
21:33
21:21
20:14
19:57
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 01:25:16. #.0.5#
SON DAKİKA: İran Meclis Başkanı Galibaf: İsrail'in hava sahası savunmasız, sonraki adımların zamanı geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.