İran Meclis Başkanı Galibaf: İsrail\'in hava sahası savunmasız, sonraki adımların zamanı geldi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in güneyindeki Dimona ve Arad kentlerine yönelik misillemelerin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"İSRAİL'İN HAVA SAHASI SAVUNMASIZ, SONRAKİ ADIMLARIN ZAMANI GELDİ"

Kalibaf, İsrail hava savunma sistemlerinin İran füzelerin engelleyememesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Eğer İsrail rejimi yüksek düzeyde korunan Dimona bölgesinde füzeleri engelleyemiyorsa, bu durum operasyonel açıdan savaşın yeni bir aşamaya girdiğinin göstergesidir; İsrail'in hava sahası savunmasızdır. Sonuç olarak, önceden planlanan sonraki adımların uygulanma zamanının geldiği görülüyor" ifadelerini kullandı.

Muhammed Bakır Kalibaf

İRAN'IN DİMONA VE ARAD'A SALDIRILARI

İran, İsrail'e yönelik misilleme saldırıları kapsamında önce ülkenin güneyindeki Dimona'yı sonra da Arad kentine hedef aldı. İsrail hava savunma sistemlerinin İran füzelerini engelleyememesi sonucu Arad'da bazı bölgelere füze parçalarının düştüğü, bir noktaya ise 450 kilogramlık füzesinin doğrudan isabet ettiği belirlendi. Saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi de yaralandı. Dimona'yı hedef alan saldırıda ise çoğu hafif olmak üzere 31 kişinin yaralandığı, saldırı sırasında paniğe kapılan 20 kişinin de çevre hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

DİMONA'DAKİ NÜKLEER ARAŞTIRMA MERKEZİ

Dimona kentinin, Şimon Peres Negev Nükleer Araştırma Merkezi'ne ev sahipliği yaptığı biliniyor. Söz konusu tesisin, İsrail'in nükleer programında kritik bir rol oynadığı ve ülkenin uzun süredir sürdürdüğü "nükleer belirsizlik" politikası çerçevesinde stratejik önem taşıdığı düşünülüyor.