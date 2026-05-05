Eşiyle birlikte kaçtıklarını sandı, acı gerçek yangın sonrası ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eşiyle birlikte kaçtıklarını sandı, acı gerçek yangın sonrası ortaya çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Eşiyle birlikte kaçtıklarını sandı, acı gerçek yangın sonrası ortaya çıktı
05.05.2026 09:54  Güncelleme: 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Eşiyle birlikte kaçtıklarını sandı, acı gerçek yangın sonrası ortaya çıktı
Haber Videosu

Trabzon’un Hayrat ilçesinde taş ve ahşap karışımı evde çıkan yangında Fatma Ahmetoğlu hayatını kaybetti. Yangın sırasında eşi son anda dışarı çıkarken, Ahmetoğlu’nun içeride kaldığı daha sonra anlaşıldı. Alevler evi tamamen kullanılamaz hale getirirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Trabzon’un Hayrat ilçesinde çıkan yangın can aldı. Taş ve ahşap karışımı tek katlı evde çıkan yangında Fatma Ahmetoğlu yaşamını yitirdi.

ALEVLER KISA SÜREDE TÜM EVİ SARDI

Olay, Balaban Mahallesi’nde Dursun Ali Ahmetoğlu’na ait evde meydana geldi. Akşam saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek evi tamamen sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EŞİNİN ÇIKTIĞINI SANDI

Yangın sırasında evde bulunan Dursun Ali Ahmetoğlu, son anda dışarı çıkarak kurtuldu. Ahmetoğlu’nun, eşinin de evden çıktığını sandığı ancak daha sonra içeride kaldığının ortaya çıktığı öğrenildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde yapılan incelemede Fatma Ahmetoğlu’nun cansız bedeni bulundu. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşiyle birlikte kaçtıklarını sandı, acı gerçek yangın sonrası ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü
MHP lideri Bahçeli’den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Bursa’da dehşet anları: Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdılar Bursa'da dehşet anları: Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdılar
Hürmüz’den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş Hürmüz'den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda 4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda
Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı
Türk futbolunu karıştıran görüntü 9 gollü maça şike soruşturması Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
Ortalığı karıştıran görüntülere Real Madrid cephesinden bomba yorum Ortalığı karıştıran görüntülere Real Madrid cephesinden bomba yorum
Ünlü şarkıcıdan Amedspor’a destek Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek
Neymar, Robinho’nun oğlu olan takım arkadaşına tokat attı Neymar, Robinho'nun oğlu olan takım arkadaşına tokat attı

11:25
Bahçeli: İmralı’nın statü konusu ele alınmalı, barış süreci koordinatörlüğü olmasını öneriyorum
Bahçeli: İmralı'nın statü konusu ele alınmalı, barış süreci koordinatörlüğü olmasını öneriyorum
11:14
Met Gala’ya bu kostümler damga vurdu Kimi heykel oldu, kiminin kostümü bağırsağa benzetildi
Met Gala'ya bu kostümler damga vurdu! Kimi heykel oldu, kiminin kostümü bağırsağa benzetildi
11:11
Tartışmaların odağındaki dizi için sürpriz final kararı
Tartışmaların odağındaki dizi için sürpriz final kararı
11:10
Gittiğine bin pişman oldu Fener’den kovulan Mourinho’ya büyük şok
Gittiğine bin pişman oldu! Fener'den kovulan Mourinho'ya büyük şok
11:09
AK Parti’den “ara zam“ açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok
AK Parti'den "ara zam" açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok
10:56
Barış Alper’i almak için bütün şartları zorlamaya hazır olan bir takım var
Barış Alper'i almak için bütün şartları zorlamaya hazır olan bir takım var
10:45
Trump’a anket şoku Popülaritesi tarihindeki en dip seviyeye indi
Trump'a anket şoku! Popülaritesi tarihindeki en dip seviyeye indi
10:41
Yeni kanun teklifi TBMM’ye sunuldu 15 maddelik pakette 3 müjde var
Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var
10:41
Okan Buruk artık istemiyor İşte Kaan Ayhan’ın yeni takımı
Okan Buruk artık istemiyor! İşte Kaan Ayhan'ın yeni takımı
10:21
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık
10:08
Paymix 3 operasyonu 38 şüphelinin şirketlerine ve mal varlıklarına el konuldu
Paymix 3 operasyonu! 38 şüphelinin şirketlerine ve mal varlıklarına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 11:36:53. #7.12#
SON DAKİKA: Eşiyle birlikte kaçtıklarını sandı, acı gerçek yangın sonrası ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.