Eşiyle birlikte kaçtıklarını sandı, acı gerçek yangın sonrası ortaya çıktı

Trabzon’un Hayrat ilçesinde çıkan yangın can aldı. Taş ve ahşap karışımı tek katlı evde çıkan yangında Fatma Ahmetoğlu yaşamını yitirdi.
Olay, Balaban Mahallesi’nde Dursun Ali Ahmetoğlu’na ait evde meydana geldi. Akşam saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek evi tamamen sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında evde bulunan Dursun Ali Ahmetoğlu, son anda dışarı çıkarak kurtuldu. Ahmetoğlu’nun, eşinin de evden çıktığını sandığı ancak daha sonra içeride kaldığının ortaya çıktığı öğrenildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde yapılan incelemede Fatma Ahmetoğlu’nun cansız bedeni bulundu. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.
