Bağdat Havalimanı’na saldırı: 5 yaralı - Son Dakika
22.03.2026 22:25
Irak’taki Bağdat Uluslararası Havalimanı’nı hedef alan roketli saldırıda, Irak Terörle Mücadele Birimi’nden 5 güvenlik mensubu yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Irak makamlarından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roket saldırısı düzenlendi.

5 KİŞİ YARALANDI

Güvenlik kaynakları, akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda roketlerden birinin havalimanında yer alan Terörle Mücadele Birimi'nin bulunduğu karargaha isabet ettiğini ve Irak Terörle Mücadele Birimi'nden 5 güvenlik mensubunun yaralandığı aktardı. Güvenlik kaynakları, yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirterek, sağlık durumlarına ilişkin bilgi paylaşmadı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

ABD'NİN BAĞDAT BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE AİT İDDİASI

Öte yandan yerel basında emniyet kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, roketin isabet ettiği karargah ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği lojistik destek birimine ait. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Irak makamlarından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İnsansız Hava Aracı, Abd Büyükelçiliği, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Bağdat, İsrail, İran, Irak, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
