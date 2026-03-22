İran\'ın başkenti Tahran\'da ardı ardına patlama

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
22.03.2026 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan Orta Doğu'daki savaş 23'üncü gününde de devam ediyor. ABD ve İsrail, bir kez daha İran'ın başkenti Tahran'a hava saldırıları düzenledi. Kentin merkezine yakın bir noktada ardı ardına güçlü patlamalar meydana gelirken, bölgeden dumanların yükseldiği ve İran hava savunma sistemlerinin aktif olarak çalıştığı görüldü.

TAHRAN'DA ARDI ARDINA PATLAMALAR

Son olarak ABD ve İsrail, saldırılarının hedefine bir kez daha İran'ın başkenti Tahran'ı aldı. Kentin merkezine yakın bir noktada ardı ardına güçlü patlamalar meydana geldi. Patlamaların yaşandığı bölgeden dumanlar yükselirken, İran hava savunma sistemlerinin aktif olarak çalıştığı görüldü.

İRAN, ARAD VE DİMONA KENTLERİNİ VURDU

ABD- İsrail'in saldırılarına karşı İran'dan dün gece İsrail'in güneyine yapılan misillemede bir füze Arad kentinde bir bölgeye doğrudan isabet etmişti. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın misillemesinde 84 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Hastaneye kaldırılan 84 yaralıdan 10'unun durumunun ağır, 19'unun orta, 55'inin hafif olduğunu belirten Kızıl Davut Yıldızı, 4 kişinin ise panik nedeniyle tedaviye alındığını aktarmıştı. Arad'ın yanı sıra Dimona kentine de bir İran füzesi doğrudan isabet etmiş, onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti. İran'ın İsrail'in güneyine dün gece dalgalar halinde düzenlediği misillemelerde çok sayıda bölgeye füze parçaları düşmüştü.

İRAN: 200'DEN FAZLA ÖLÜ VE YARALI VAR

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi'nden yapılan açıklamada ise söz konusu saldırılar sonucu İsrail'de 200'den fazla ölü ve yaralının bulunduğu iddia edildi. Saldırıların ilk saatlerine ilişkin saha verilerine de yer verilen açıklamada, "Saha raporlarına göre saldırının ilk saatlerinde 200'den fazla ölü ve yaralı olduğu bildirilmiştir. Siyonist güvenlik yetkilileri, yıkım ve kayıpların sansürlenmesi amacıyla gazeteciler ve görgü tanıkları üzerindeki baskıyı artırmıştır. Savaşın denklemleri hızla değişmektedir ve Siyonist ordunun işgal altındaki topraklarının savunma kontrolü çökmektedir" denildi.

İKİ ŞEHİRDE DE BÜYÜK YIKIM YAŞANDI

İran füzelerinin isabet ettiği Dimona ve Arad'daki yıkım ise gün ağarınca ortaya çıktı. Füzelerin hedef aldığı çok sayıda binanın yerle bir olduğu, araçların ise yanarak küle döndüğü dikkatlerden kaçmadı.

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Politika, Tahran, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 1234 1234:
    aferim iran sana boyun eğme 18 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    iranda gece bombalar 15 0 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    200 ölü değil 200 yaralı 11 i ağırmış 1 8 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 21:35:50.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.