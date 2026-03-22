İran\'ın başkenti Tahran\'da ardı ardına patlama

ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş 23'üncü gününde de karşılıklı saldırılarla devam ediyor

TAHRAN'DA ARDI ARDINA PATLAMALAR

Son olarak ABD ve İsrail, saldırılarının hedefine bir kez daha İran'ın başkenti Tahran'ı aldı. Kentin merkezine yakın bir noktada ardı ardına güçlü patlamalar meydana geldi. Patlamaların yaşandığı bölgeden dumanlar yükselirken, İran hava savunma sistemlerinin aktif olarak çalıştığı görüldü.

İRAN, ARAD VE DİMONA KENTLERİNİ VURDU

ABD- İsrail'in saldırılarına karşı İran'dan dün gece İsrail'in güneyine yapılan misillemede bir füze Arad kentinde bir bölgeye doğrudan isabet etmişti. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın misillemesinde 84 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Hastaneye kaldırılan 84 yaralıdan 10'unun durumunun ağır, 19'unun orta, 55'inin hafif olduğunu belirten Kızıl Davut Yıldızı, 4 kişinin ise panik nedeniyle tedaviye alındığını aktarmıştı. Arad'ın yanı sıra Dimona kentine de bir İran füzesi doğrudan isabet etmiş, onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti. İran'ın İsrail'in güneyine dün gece dalgalar halinde düzenlediği misillemelerde çok sayıda bölgeye füze parçaları düşmüştü.

İRAN: 200'DEN FAZLA ÖLÜ VE YARALI VAR

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi'nden yapılan açıklamada ise söz konusu saldırılar sonucu İsrail'de 200'den fazla ölü ve yaralının bulunduğu iddia edildi. Saldırıların ilk saatlerine ilişkin saha verilerine de yer verilen açıklamada, "Saha raporlarına göre saldırının ilk saatlerinde 200'den fazla ölü ve yaralı olduğu bildirilmiştir. Siyonist güvenlik yetkilileri, yıkım ve kayıpların sansürlenmesi amacıyla gazeteciler ve görgü tanıkları üzerindeki baskıyı artırmıştır. Savaşın denklemleri hızla değişmektedir ve Siyonist ordunun işgal altındaki topraklarının savunma kontrolü çökmektedir" denildi.

İKİ ŞEHİRDE DE BÜYÜK YIKIM YAŞANDI

İran füzelerinin isabet ettiği Dimona ve Arad'daki yıkım ise gün ağarınca ortaya çıktı. Füzelerin hedef aldığı çok sayıda binanın yerle bir olduğu, araçların ise yanarak küle döndüğü dikkatlerden kaçmadı.