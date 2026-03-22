Nevşehir'de Eş Cinayeti

22.03.2026 00:07
Tartıştığı eşini öldüren Coşkun E., ardından intihar girişiminde bulundu. Kısmet E. hayatını kaybetti.

Nevşehir'de tartıştığı eşini silahla öldüren şahıs, ardından aynı silahla kendisini vurarak ağır yaralandı.

Olay, 2000 Evler Mahallesi Nur Sultan Nazarbayev Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Coşkun E. ile eşi Kısmet E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Coşkun E., yanında getirdiği silahla önce eşine 2 el ateş etti, ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kısmet E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Coşkun E. ise ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kısmet E.'nin cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Nevşehir, Cinayet, Suç

