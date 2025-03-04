Kadıköy Belediyesi'nden 8 Mart Etkinlikleri: Kadın Mücadelesine Destek

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(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın hakları ve kadın mücadelesini görünür kılmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Kadıköy Belediyesi, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın mücadelesi ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla bir dizi etkinliği yaşama geçirecek. Etkinlikler arasında kadın emeği, kadın istihdamı, kadın hakları ve kadın mücadelesi konularında uzman isimlerin yer alacağı panel ile Kadıköy Belediyesi, Potlaç Kadın Kooperatifi ve Habitat Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Dijital Beceri Eğitim Programı" yer alacak.

Program çerçevesinde "Hayatlarımızdan, Haklarımızdan, Hayallerimizden Vazgeçmiyoruz" paneli gerçekleşecek. Uzman isimlerin yer alacağı panelde konuşmacılar arasında avukat ve feminist aktivist Hülya Gülbahar, hukukçu ve yazar Mucize Özünal ve SU Gender Eğitim Koordinatörü, feminist avukat Gökçesu Özgül bulunacak. Panel, 6 Mart Perşembe günü Kadıköy Evlendirme Dairesi A Salonu'nda 14.00-16.00 saatleri arasında yapılacak.

Girişimci kadınlar için program

Kadıköy Belediyesi, Potlaç Kadın Kooperatifi ve Habitat Derneği iş birliğiyle kadın girişimciler için düzenlenecek Dijital Beceri Eğitim Programı ise kadın girişimcilerin bilgi ve iletişim teknolojileri, e-hizmetler ve e-ticaret gibi konularda bilgi birikimlerini geliştirmeyi amaçlanıyor.

Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi'nde mart ayında her hafta gerçekleşecek eğitim programının başlıkları ve tarihleri ise şöyle:

7 Mart Cuma günü saat 13.30-16.30 "Teknoloji Okuryazarlığı"

13 Mart Perşembe günü saat 13.30-16.30 "Tasarım ve Mobil Fotoğrafçılık Atölyesi"

20 Mart Perşembe günü saat 13.30-17.30 "Dijital Pazarlama"

27 Mart Perşembe günü saat 13.30-16.30 "Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi"