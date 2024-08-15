Kadıköy Belediyesi 'Mahallemde Çocuk Tiyatrosu' Etkinliği Düzenliyor - Son Dakika
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Kadıköy Belediyesi 'Mahallemde Çocuk Tiyatrosu' Etkinliği Düzenliyor

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Kadıköy Belediyesi, çocukların tiyatroyla tanışmasını sağlamak için 'Mahallemde Çocuk Tiyatrosu' etkinliği düzenliyor. Ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinlikte çocuklar, farklı oyunlarla tiyatro izleme fırsatı bulacak.

15.08.2024 10:57  Güncelleme: 11:08
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(İSTANBUL)- Kadıköy Belediyesi, daha çok çocuğun tiyatro izleyebilmesi için 'Mahallemde Çocuk Tiyatrosu' etkinliği düzenliyor.

Kadıköy Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği 'Mahallemde Çocuk Tiyatrosu' etkinliği başlıyor. Belediye, mahalle aralarına kuracağı sahnelerle çocukların tiyatroyla tanışmasını sağlıyor. Çocuklar, 3 hafta boyunca her cuma, cumartesi ve pazar  saat 20.00'de sahnelenecek farklı oyunlarla, tiyatro izlemenin keyfini yaşayacak. Gösterimler, ilçenin 3 ayrı mahallesinde ücretsiz gerçekleşecek.

Program, 16 Ağustos'ta (yarın) Oyun Alanı oyuncularının sahneye taşıdığı 'Pinokyo' adlı oyunla, Prof. Dr. Kriton Curi Parkı Açık Hava Sahnesi'nde açılışını yapacak.

Belediye'nin çocuk tiyatrosu programı şöyle:

-Prof. Dr.Kriton Curi Parkı Açık Hava Sahnesi

16 Ağustos Cuma- Pinokyo +2 Yaş

17 Ağustos Cumartesi- Düşler Diyarında Matematik +4 Yaş

18 Ağustos Pazar- Dünya Büyürken +5 Yaş

-Alan Kadıköy Amfi Sahne

23 Ağustos Cuma- Sessiz Adam ve Sinek + 5 Yaş

24 Ağustos Cumartesi - Evvel Zaman İçinde +3 Yaş

25 Ağustos Pazar- Küçük Kara Balık +3 Yaş

- Fikirtepe Şehit Er Çağlar Mengü Parkı

30 Ağustos Cuma- Bahar Şenliği +3 Yaş

31 Ağustos Cumartesi- Bir Oyuncak Öyküsü +5 Yaş

01 Eylül Pazar- Koşkoş Hazine Peşinde +3 Yaş

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadıköy Belediyesi 'Mahallemde Çocuk Tiyatrosu' Etkinliği Düzenliyor - Son Dakika

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