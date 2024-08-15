Kadıköy Belediyesi 'Mahallemde Çocuk Tiyatrosu' Etkinliği Düzenliyor

(İSTANBUL)- Kadıköy Belediyesi, daha çok çocuğun tiyatro izleyebilmesi için 'Mahallemde Çocuk Tiyatrosu' etkinliği düzenliyor.
Kadıköy Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği 'Mahallemde Çocuk Tiyatrosu' etkinliği başlıyor. Belediye, mahalle aralarına kuracağı sahnelerle çocukların tiyatroyla tanışmasını sağlıyor. Çocuklar, 3 hafta boyunca her cuma, cumartesi ve pazar saat 20.00'de sahnelenecek farklı oyunlarla, tiyatro izlemenin keyfini yaşayacak. Gösterimler, ilçenin 3 ayrı mahallesinde ücretsiz gerçekleşecek.
Program, 16 Ağustos'ta (yarın) Oyun Alanı oyuncularının sahneye taşıdığı 'Pinokyo' adlı oyunla, Prof. Dr. Kriton Curi Parkı Açık Hava Sahnesi'nde açılışını yapacak.
Belediye'nin çocuk tiyatrosu programı şöyle:
-Prof. Dr.Kriton Curi Parkı Açık Hava Sahnesi
16 Ağustos Cuma- Pinokyo +2 Yaş
17 Ağustos Cumartesi- Düşler Diyarında Matematik +4 Yaş
18 Ağustos Pazar- Dünya Büyürken +5 Yaş
-Alan Kadıköy Amfi Sahne
23 Ağustos Cuma- Sessiz Adam ve Sinek + 5 Yaş
24 Ağustos Cumartesi - Evvel Zaman İçinde +3 Yaş
25 Ağustos Pazar- Küçük Kara Balık +3 Yaş
- Fikirtepe Şehit Er Çağlar Mengü Parkı
30 Ağustos Cuma- Bahar Şenliği +3 Yaş
31 Ağustos Cumartesi- Bir Oyuncak Öyküsü +5 Yaş
01 Eylül Pazar- Koşkoş Hazine Peşinde +3 Yaş
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