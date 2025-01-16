Kadıköy Belediyesi\'nden Yarıyıl Tatili Şenliği

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(İSTANBUL)- Kadıköy Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar için atölyelerden çocuk oyunlarına, konserlerden gösterilere kadar birçok renkli etkinliğe ev sahipliği yapacak bir şenlik hazırladı. Çocukların, aileleri ile birlikte katılabileceği şenlik, 18 Ocak–2 Şubat günleri arasında gerçekleştirilecek.

Kadıköy Belediyesi'nin "Kadıköy'de Yarıyıl Tatili Bir Başka" sloganıyla Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi (HKÇKM), Kozyatağı Kültür Merkezi (KKM), Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) ve Barış Manço Kültür Merkezi'nde (BMKM) 18 Ocak–2 Şubat günleri arasında düzenlediği şenlikte çocuklar birbirinden renkli etkinliklerde hem öğrenecek hem de eğlenecek.

Yarıyıl şenliğinde, her yaş grubu çocuk için atölyeler, tiyatro oyunları ve gösteriler ile dolu bir program yer alıyor. Çocuklar masal, karikatür, dans, resim, kukla, kartondan ve keçeden oyuncak yapımı, heykel gibi atölyelerde bir yandan eğlenirken, bir yandan da afetler hakkında bilinçlenecek. Çocuklar, sürdürülebilir yaşam, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm ve ekolojik denge konularını da öğrenecekler. Ayrıca Dijital araçların etkili kullanımı, dijital hukukun temel ilkeleri ve siber zorbalıkla başa çıkma stratejileri üzerine bilinçlenecekler. Şenlik programında atölyelerin yanı sıra konserler ve illüzyon gösterileri gibi her günü farklı aktivitelere yer verildi.

Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi 7 yaşında

Kadıköy Belediyesi, 21 Ocak'ta Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi'nin 7'nci yılına özel iki etkinlik düzenliyor. İlk olarak, saat 13.00'te "Tellerden Tuşlara Uçuşan Notalar" adlı müzik dinletisi gerçekleşecek. HKÇKM Nota Avcıları Trio, film müziklerinden İtalyan halk şarkılarına kadar geniş bir repertuvar sunacak.

Aynı gün, saat 19.00'da ise "Masalların Ardında Hayaller" adlı tiyatro gösterimi izleyicilerle buluşacak. Kadıköy Belediyesi Bizim Çocuklar Tiyatro Ekibi'nin sahneleyeceği oyun, hayal gücü ve macera dolu bir hikaye sunacak. Her iki etkinlik de 7 yaş ve üzeri çocuklar için ücretsiz olarak düzenlenecek.

Katılım rezervasyonla yapılacak

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi ve Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek ücretsiz atölyelere katılım, rezervasyonla olacak. Yoğun talep nedeniyle atölye tarihinden beş gün öncesi itibarıyla 'yariyilsenligi.kadikoy.bel.tr' adresi üzerinden çevrimiçi kayıt yaptırılılması gerekecek. Özel tiyatro gruplarının eğlendirici programlarına ise online bilet satış sayfalarından bilet temin ederek katılım sağlamak mümkün olacak.