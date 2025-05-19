Kadıköy'de 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Kadıköy'de 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kadıköy'de bisiklet turu ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Atatürk'ün mirasına sahip çıkacaklarını belirtti.

19.05.2025 18:32  Güncelleme: 19:26
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(İSTANBUL) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kadıköy'de renkli etkinlikler ve geniş katılımla kutlandı. Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, "Atatürk'ü anmaya, onu özlemle ve minnetle hatırlamaya devam edeceğiz. Emanet ettiği Cumhuriyet'e sonsuza kadar sahip çıkacağız" dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı ulusal bağımsızlık mücadelesinin 106'ncı yıl dönümü, bu yıl da Kadıköy'de coşkuyla kutlandı. 19 Mayıs kutlamaları sabahın erken saatlerinde Kadıköy İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen resmi törenle başladı.

Törende Başkan Kösedağı, Kadıköy Gençlik ve Spor İlçe Müdür V. Sibel Güler Özşimşek, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve okullardan öğrenciler hazır bulundu. Saygı duruşuyla başlayan tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Başkan Kösedağı, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Bayram coşkusunun tadını pedallayarak çıkardılar

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler, Kalamış Atatürk Parkı'nda bisiklet turuyla başladı. Kadıköy'ün 19 Mayıs geleneği haline gelen bisiklet turu bu yıl da büyük ilgi gördü. Kadıköylüler 10 kilometrelik parkur boyunca pedal çevirerek bayram coşkusunu sokağa taşıdı.

Bisiklet turu Kösedağı'nın start vermesiyle başladı. Bisikletliler, Bağdat Caddesi'nde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri açtı, hep birlikte İstiklal Marşı'nı söyledi. Yaklaşık bir buçuk saat süren turun bitiş noktası yine Kalamış Atatürk Parkı oldu.

Kösedağı, 19 Mayıs'a ilişkin duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"106 yıl önce bugün, neredeyse her bölgesi işgal altındaki, umutsuzluğa terk edilmiş bir ülkede yeniden umut filizlendi. Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkmasıyla başlayan Milli Mücadele'nin ilk adımı, bugünlere ulaşmamızı sağladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk en çok gençlere güvendi. Biz de bugün gençlere güveniyoruz ve onlar için çalışıyoruz. Atatürk'ü anmaya, onu özlemle ve minnetle hatırlamaya devam edeceğiz. Emanet ettiği Cumhuriyet'e sonsuza kadar sahip çıkacağız."

Kalamış Parkı, festival alanına döndü

Kutlamaların ana buluşma noktası olan Kalamış Atatürk Parkı, festival alanına döndü. Paramotorcuların gökyüzünde açtığı Türk bayrağı ve Atatürk posteri, izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Kadıköylüler, parkta gün boyu süren etkinliklerde Anıl Şimşek'in DJ performansı, frizbi maçı, Artist Studio ve Tan Sağtürk Akademi dans gösterileri, Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi Orkestrası'nın performansı gibi etkinliklerle bayramın tadını çıkardı.

Geleneksel gençlik oyunları ve zumba dansı gibi birçok aktivitenin yer aldığı kutlamalarda gençler doyasıya eğlendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadıköy'de 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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