Kadıköy'de araçların önünü keserek trafiği engelleyen 3 şüpheli gözaltına alındı

Kadıköy'de seyir halindeki araçların önünü keserek trafik akışını engelleyen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Kasım'da Cemil Topuzlu Caddesi'nde bir grubun araçların önünü keserek trafiği engellediği ve çevreye rahatsızlık verdiği anların sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Olaya karışan aracı plaka bilgilerinden tespit eden ekipler, kimliklerini belirledikleri C.G, E.F.F. ve F.M'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçları kapsamında yürütülen işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.