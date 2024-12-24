Kadıköy'de BuzzFest Kış Festivali Başlıyor - Son Dakika
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Kadıköy'de BuzzFest Kış Festivali Başlıyor

Kadıköy\'de BuzzFest Kış Festivali Başlıyor

Kadıköy Belediyesi'nin BuzzFest Kış Festivali, 25 Aralık'ta başlayarak 2 Mart'a kadar sürecek. Buz pateni, kaydıraklar ve renkli süslemelerle dolu etkinlikler sunulacak.

24.12.2024 11:30  Güncelleme: 11:40
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(İSTANBUL)- Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen BuzzFest Kış Festivali, 25 Aralık çarşamba (yarın) başlıyor. Yaklaşık 3 ay sürecek festival, buz pateni, kaydıraklar ve renkli süslemelerle ziyaretçilerine keyifli bir deneyim sunacak.

Kadıköy Belediyesi'nin ilkini 2020 yılında düzenlediği ve büyük ilgi gören BuzzFest Kış Festivali, bu yıl da 25 Aralık 2024 – 2 Mart 2025 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Geçen yıllarda yoğun ilgi gören festival, 600 metrekare buz pisti, 200 metrekare kayma yolu ve buz kaydırağı gibi etkinlik alanlarıyla dört yaş ve üstü tüm katılımcılara açık olacak.

Kalamış Atatürk Parkı'nda özel bir teknolojiyle buz pistine dönüştürülen alanda gerçekleştirilecek festival, yaklaşık üç ay boyunca buz pateni, kaydıraklar ve renkli süslemelerle ziyaretçilerine keyifli bir kış deneyimi sunacak.

Buz pateni yapmak isteyen ancak deneyimi olmayanlar için eğitmenler tarafından verilecek kısa eğitimlerle pistte kaymak mümkün olacak. Yoğun talebi dengelemek için sembolik bir ücretin alınacağı festivalde, katılımcılara kask ve paten ücretsiz verilecek. Festival, 2 Mart'a kadar her gün 10.00 – 22.00 saatleri arasında açık olacak. Katılımcılar, buz pistinde 30 dakika süreyle buz pateni yapabilecek veya şişme botlarla kaydıraktan kayarak eğlenceli vakit geçirebilecek.

Işık ve ses sistemleri ile süslenecek festival alanında ayrıca Kadıköylü esnafın ürünlerini satabileceği geçici dükkanlardan oluşan Kış Karnavalı alanı da bulunacak. Katılımcılar, renkli süslemelerle donatılmış alanlarda fotoğraf çekme imkanı bulacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadıköy'de BuzzFest Kış Festivali Başlıyor - Son Dakika

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