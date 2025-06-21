Kadıköy'de Çatı Yangını

Kadıköy'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Rasimpaşa Mahallesi Uzun Hafız Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında, tadilat sırasında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

Bina sakinlerinden İsmail Er, yangın sırasında evde olduklarını, dumanı görünce iki ablası ve kızıyla dışarı çıktığını söyledi.