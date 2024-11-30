Kadıköy'de İki Katlı Ahşap Bina Yangınında Büyük Panik - Son Dakika
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Kadıköy'de İki Katlı Ahşap Bina Yangınında Büyük Panik

Kadıköy\'de İki Katlı Ahşap Bina Yangınında Büyük Panik

Kadıköy'de bulunan iki katlı ahşap binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay anında iş yerinde çalışanlar büyük bir endişe yaşadı.

30.11.2024 19:57  Güncelleme: 20:00
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KADIKÖY'de, iki katlı ahşap binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi Kurbağalıdere Caddesi üzerinde bulunan ahşap binada çıktı. İki katlı eski ahşap binanın çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı alevler yükseldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın, diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

'ARKASI ÇÖKTÜ KOMPLE YANDI'

Binanın giriş katındaki çiğ köfte dükkanında çalışan Mustafa Kem, "İtfaiye ekipleri geldi, söndürmeye çalışıyorlar. Arkası çöktü ve komple yandı. Her taraftan su akıyor. Arkada malların hepsi batık, hepsi gitti. Çökük yukarısı. Yangının çıktığı yer, suyu basınca ahşap bina olduğu için su da gelince çökmüş. 1800'lü yıllarındandı bina. Çatıdan çıkmış yangın. Çocuk, kedinin sesini duyup çıkıyor yukarı doğru. Bakıyor ki çatıdan alev geliyor, aşağı inip itfaiyeyi çağırıyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kadıköy'de İki Katlı Ahşap Bina Yangınında Büyük Panik - Son Dakika

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