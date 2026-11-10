Kadıköy'de iş yeri kurşunlayan 5 şüpheli 8 adreste düzenlenen operasyonla yakalandı - Son Dakika
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Kadıköy'de iş yeri kurşunlayan 5 şüpheli 8 adreste düzenlenen operasyonla yakalandı

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Kadıköy'de 28 Ekim'de bir iş yeri ile önünde park halindeki ticari aracın motosikletli 2 kişi tarafından kurşunlanmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, 6 Kasım'da 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Kadıköy'de bir iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince 28 Ekim'de Kadıköy'de bir iş yeri ile önünde park halindeki ticari aracın kurşunlanması olayının aydınlatılması amacıyla özel ekip oluşturuldu.

Çalışmalar kapsamında güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve saha araştırması yapan ekipler, motosikletle gelen 2 şüphelinin iş yerine silahla ateş açtığını belirledi. Saldırıda iş yeri ile önünde park halinde bulunan araca kurşun isabet ettiği belirlendi.

Şüphelilerin olayda kullandığı motosiklet, Ümraniye'de terk edilmiş halde bulundu. Şasi numarası üzerinden yapılan incelemede motosikletin Beyoğlu'ndan çalındığı ve plakasının değiştirilerek başka bir araca ait plakanın takıldığı anlaşıldı.

Şüphelilerin hareketlerini güvenlik kameralarından takip eden ekipler, zanlıların Beylikdüzü'nden kırmızı renkli bir otomobille hareket ederek olay yerine ulaştıklarını tespit etti.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmaların ardından 6 Kasım'da Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Kartal ve Başakşehir'de belirlenen 8 adrese özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler C.H, M.M.E, V.Ö, E.P.B. ve M.H. yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 13 parça halinde şeffaf poşetlere konulmuş taş kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ile kullanıma hazır şekilde sarılmış esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin motosiklet üzerinden iş yerine doğru ateş açtıkları ve özel harekat destekli operasyonda yakalandıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
3. Sayfa6 KasımKadıköyGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de iş yeri kurşunlayan 5 şüpheli 8 adreste düzenlenen operasyonla yakalandı - Son Dakika
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