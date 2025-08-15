Kadıköy'de Kamyonet Dorsesinde Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kadıköy'de Kamyonet Dorsesinde Yangın

Kadıköy\'de Kamyonet Dorsesinde Yangın
15.08.2025 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de hurda yüklü kamyonetin dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kadıköy'de seyir halindeki kamyonetin dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Sahra Mahallesi D-100 yan yolda, Kartal istikametinde ilerleyen hurda yüklü kamyonetin dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, yol kenarında durdurduğu araçtan inerek dorseyi kamyonetten ayırdı. İçerisinde hurda atıklar bulunan dorse, kısa sürede alevler içerinde kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri yangını söndürdü.

Olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA

İtfaiye, Kadıköy, trafik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de Kamyonet Dorsesinde Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü
Tekirdağ’da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp Tekirdağ'da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Murat Kapki’nin savcılık ifadesi olay Sözleri Mücahit Birinci’yi zora sokacak Murat Kapki'nin savcılık ifadesi olay! Sözleri Mücahit Birinci'yi zora sokacak
Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv’i ziyaret edebilir İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
Berke Özer, Lille’e transfer oldu İşte bonservis bedeli Berke Özer, Lille'e transfer oldu! İşte bonservis bedeli
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama
Sakarya’da trafikte dehşet anları Çekiç, sopa ne varsa kullandılar Sakarya'da trafikte dehşet anları! Çekiç, sopa ne varsa kullandılar

15:46
Ankara’da okul servislerine yüzde 30 zam
Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam
13:24
İsrail’de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
14:57
İBB soruşturmasında savcıyı şehit eden teröristin kuzeni de gözaltına alındı
İBB soruşturmasında savcıyı şehit eden teröristin kuzeni de gözaltına alındı
21:59
Türkiye’ye gelince tüm kuralları unutuyorlar Gurbetçinin yaptığına bakın
Türkiye'ye gelince tüm kuralları unutuyorlar! Gurbetçinin yaptığına bakın
21:49
Fenerbahçe’de ayrılık açıklandı
Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı
21:43
Beşiktaş ilk yarıda kabusu yaşadı Tribünlerden büyük tepki
Beşiktaş ilk yarıda kabusu yaşadı! Tribünlerden büyük tepki
21:24
Kara yolunda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
Kara yolunda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
21:16
Beşiktaş’a 9. saniyede büyük şok
Beşiktaş'a 9. saniyede büyük şok
20:37
Rize’de mal sahibi ile kiracının kavgası kanlı bitti: 3’ü ağır 4 yaralı
Rize'de mal sahibi ile kiracının kavgası kanlı bitti: 3'ü ağır 4 yaralı
20:29
Filenin Sultanları’nın Dünya Voleybol Şampiyonası kadrosu belli oldu
Filenin Sultanları'nın Dünya Voleybol Şampiyonası kadrosu belli oldu
20:23
Trendyol Süper Lig’de 3. ve 4. hafta programı açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta programı açıklandı
20:14
Babasının kavga ettiğini gören küçük çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti
Babasının kavga ettiğini gören küçük çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 16:03:36. #7.12#
SON DAKİKA: Kadıköy'de Kamyonet Dorsesinde Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.