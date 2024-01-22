Kadıköy\'de otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

KADIKÖY, D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında D-100 Karayolu Dumlupınar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine seyir halinde bulunan O.M.'nin kullandığı 34 FUP 514 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, sürücü O.M. ile ön koltukla bulunan bir kişi araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olaya yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan iki yaralıyı bulundukları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri D-100 Karayolu'nda güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde tek şeritten sağladı.

Öte yandan kazada yaralanan kişilerin yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Kazaya karışan otomobil, olay yerine gelen çekici ile alınarak olay yerinden kaldırıldı. Kazaya karışan otomobilin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.