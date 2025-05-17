Kadıköy\'de Otomobil Kazası: 2 Yaralı

KADIKÖY D-100'de ilerleyen otomobil, aynı yönde giden başka bir otomobile arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, o anlar bir kazadan kıl payı kurtulan motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde D-100 Karayolu Fikirtepe mevkinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, önünde ve şeridinde giden bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar savrularak bariyerlere çarparken, öndeki otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, aynı istikamette ilerleyen bir motosikletlinin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çarpışma ve araçların savrulma anları yer aldı. O anları kaydeden motosikletli ise kazadan kıl payı kurtuldu.