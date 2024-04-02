Kadıköy\'de Otomobilin Aydınlatma Direğine Çarpması Sonucu 3 Kişi Yaralandı

Kadıköy'de sahil yolunda otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Suadiye Çetin Emeç Bulvarı'nda Emirhan Salih Ş.'nin kullandığı 34 SIE 75 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarparak kaldırılma savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada Emirhan Salih Ş, Halil Can G. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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İsrail Parlamentosu, hükümete aralarında Al Jazeera’nın da bulunduğu kanalların yayınlarını yasaklama yetkisi veren yasayı onayladı. Başbakan Benyamin Netanyahu, Al Jazeera’nın ülkedeki bürosunu kapatmak için 'derhal harekete geçeceğini' söyledi. ABD ise durumdan kaygılı olduğunu ifade etti. Al Jazeera'nın Gazze'deki muhabirleri, yabancı gazetecilerin girişinin yasak olduğu için savaşı alandan bildiren tek gazeteciler olarak kaldı. Yasak 45 gün boyunca geçerli olacak ve yenilenebilecek. Al Jazeera, İsrail karşıtı olmakla suçlanırken, İsrail makamları ise kanalın Hamas ile yakın bağlantıları olduğunu savunuyor.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde Hürriyet Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı ve R.E.T, E.B, T.Ş, Ç.Ş, U.Ş. ve P.B. isimli 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İsrail'in Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşunun Batı uyruklu çalışanları ve bir Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda, World Central Kitchen (WCK) isimli uluslararası gıda yardım kuruluşunun yabancı uyruklu 4 çalışanı yaşamını yitirdi. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırısında bir Avustralyalı kadın, Birleşik Krallık ve Polonya uyruklu iki erkek ile kimliği tespit edilemeyen bir yabancı uyruklunun yanı sıra 1 Filistinlinin öldüğü belirtildi.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan boş bir baraka, bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sonucu alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, yangının neden çıktığı araştırılıyor.
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