Kadıköy\'de Otomobil Yangını

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KADIKÖY'de seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 20.15 sıralarında D-100 Karayolu Acıbadem mevki, Ankara istikametinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıktı. Edinilen bilgiye göre 35 KD 0430 plakalı otomobilin motor kısmından alevlerin çıktığı gören sürücü, otomobili emniyet şeridine çekerek, araçtan indi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.