Kadıköy'de Taksici Bıçakla Yaralandı

Kadıköy'de bir taksici, aracının lastiğinin patlak olduğu gerekçesiyle yolcu alamayacağını söylediği kişilerce bıçakla yaralandı.
İnönü Caddesi'nde, taksiye binmek için yanına gelen 3 kişiye lastiğinin patlak olduğunu söyleyen Osman Eker ile yolcular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada, zanlılardan biri Eker'i bıçakla yaraladı. Şüphelilerden biri çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı, ikisi olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı taksici, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin kaçan zanlıları yakalamak için çalışması sürüyor.
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, 'Bu sene şampiyon olmamız çok önemli' dedi. Baki, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve taraftarlar hakkında açıklamalarda bulundu. Ayrıca, transfer edilen futbolcuların büyük katkılar verdiğini belirtti.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Develi Belediyespor'u 39-37, 22-25, 21-25, 30-32'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Maç 146 dakika sürdü.
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