Kadıköy'de Torununu Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybeden Kadın - Son Dakika
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Kadıköy'de Torununu Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybeden Kadın

Kadıköy\'de Torununu Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybeden Kadın

Kadıköy'de yaşanan kazada, 64 yaşındaki İlgün Kölege, torununu kurtarmak isterken tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Kölege'nin torununu yakalamak için koşarken takılarak yere düşmesi ve tramvayın altında kalması yer aldı. Kazaya ilişkin gözaltına alınan tramvay sürücüsü adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

10.02.2024 15:15
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Kadıköy'de 64 yaşındaki bir kadının, torununu kurtarmak isterken tramvayın altında kalarak hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Osmanağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi'ndeki Kadıköy- Moda tramvay hattında 8 Şubat'ta yaşanan kazaya ait güvenlik kamerası görüntüsünde, hayatını kaybeden İlgün Kölege'nin aniden tramvay hattına doğru koşmaya başlayan torununu yakalamak için peşinden giderken takılarak yere düşmesi ve tramvayın altında kalması yer aldı.

Öte yandan kazaya ilişkin gözaltına alınan tramvayın sürücüsü K.T'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından "taksirle öldürme" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kadıköy-Moda tramvay hattında 8 Şubat'ta yaşanan kazada, tramvayın altında kalan İlgün Kölege, olayın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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