Kadıköy'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama - Son Dakika
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Kadıköy'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama

Kadıköy\'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama
15.06.2026 12:02
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Kadıköy'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

KADIKÖY'de polis ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ve 'Ruhsatsız silah, mermi veya yasaklı bıçakların bulundurma ve taşıma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri 6 Haziran cumartesi günü Dumlupınar Mahallesi'nde şüpheli görülen motosiklet kullanan 2 şüpheliye 'Dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin uyarılarına rağmen E.T. (47) ve C.B. (24) isimli şüpheliler kaçmaya başladı. İki şüpheli polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

2 RUHSATSIZ SİLAHA EL KONULDU

Şüphelilerin üst aramasında 11 parça halinde toplam 33 gram uyuşturucu ve 12 bin 450 lira nakit para ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda E.T.'nin çalıştığı iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 363 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 2 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü ve 72 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

604 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin ardından soruşturma genişletilerek iş yeri sahibi olduğu belirlenen S.Y. (40) isimli kişinin Sancaktepe'de bulunan evine de operasyon düzenlendi. S.Y. gözaltına alınırken, aramalarda; 208 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında 604 gram uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 172 adet fişek ve 12 bin 450 lira nakit para ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 3 şüpheliden C.B. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, şüpheli E.T. ve S.Y. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ve 'Ruhsatsız silah, mermi veya yasaklı bıçakların bulundurma ve taşıma' suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kadıköy, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama - Son Dakika

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