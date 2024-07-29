Kadıköy'de yavru kedi kurtarma anı kamerada - Son Dakika
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Kadıköy'de yavru kedi kurtarma anı kamerada

Kadıköy'de D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeki bir araç sürücüsü, aracın altında ezilmek üzere olan yavru kediyi kurtararak aracına aldı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

29.07.2024 21:53
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Kadıköy D-100 karayolunda yavru kediyi kurtaran duyarlı vatandaş kamerada

İSTANBUL - Kadıköy'de D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeki bir araç sürücüsü aracın altında ezilmek üzere olan yavru kediyi kurtararak aracına alıp götürdü. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün İstanbul'un Kadıköy İlçesi D-100 Karayolu üzerinde saat 16.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir sürücü sıcaktan etkilenen bir yavru kedinin araçlara aldırış etmeden yolun karşısına geçmeye çalıştığını fark etti. Aracıyla yolun sol şeridinde duran ve akan trafiği de kedi için durduran sürücü sıcaktan neredeyse ölmek üzere olan ve yolun karşısına geçmeye çalışan yavru kediyi aracın altında kalmaktan kurtardı. Kurtardığı yavru kediyi aracına alarak yoluna devam etti. Yaşanılan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kadıköy'de yavru kedi kurtarma anı kamerada - Son Dakika

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