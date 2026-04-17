Kadıköy'de Yolcu Teknesinde Yangın

Kadıköy'de yolcu teknesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kadıköy İskelesi'nde 42 metrelik yolcu teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sahil güvenlik ve UMKE ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, teknede hasar oluştu.
