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Kadıköy'de zincirleme trafik kazası: Bir sürücü yaralandı - Son Dakika
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Kadıköy'de zincirleme trafik kazası: Bir sürücü yaralandı

Kadıköy\'de zincirleme trafik kazası: Bir sürücü yaralandı

Kadıköy'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı. Kazada yaralanan bir sürücü hastaneye kaldırıldı. Yol, araçların kaldırılması ve mazotun temizlenmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

03.02.2024 23:41
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Kadıköy'de, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir sürücü yaralandı.

Fikirtepe mevkisinde aynı yönde ilerleyen 34 ZT 1917, 01 APS 396 ve 34 ESV 263 plakalı 3 otomobil kaza yaptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan bir sürücü sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılması ve dökülen mazotun temizlenmesinin ardından trafik akışına açıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kadıköy'de zincirleme trafik kazası: Bir sürücü yaralandı - Son Dakika
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