Kadıköy İşçilerinden Oturma Eylemi

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Kadıköy Belediyesine bağlı bazı işçiler, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasıyla (SODEMSEN) yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sırasında oturma eylemi başlattı.

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası üyesi bir grup, belediye binası önünde "İşçinin iradesine dokunma" yazılı pankart açtı.

İşçiler, toplu sözleşme görüşmelerinde taleplerinin dikkate alınmasına yönelik çeşitli sloganlar attı.

Görüşmelere belediye başkanının da dahil olmasını, taleplerinin doğrudan işveren tarafından değerlendirilmesini isteyen işçiler, Ataşehir ve Kartal'da işçilerin taleplerinin göz ardı edildiğini savundu.

Aynı durumun Kadıköy Belediyesinde yaşanmasını istemediklerini ifade eden işçiler, Genel İş Sendikası ile SODEMSEN arasındaki görüşmelerde 18 Kasım'a kadar anlaşma sağlanamazsa genel greve gideceklerini bildirdi.