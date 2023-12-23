 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kadim Değerler Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kadim Değerler Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sincan Belediyesi destekleriyle düzenlenen 6. Kadim Değerler Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri, Kadın Birliği Platformu (KABİP) tarafından verildi. Yarışmanın teması 'Paylaştıkça' olarak belirlendi ve ödül töreni Ankara Sincan Lale Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törende birinci olan kısa film 'Kırlangıç' ve birinci olan fotoğraf Kadir Tezel oldu. Yarışma hakkında detaylı bilgilere 'kadimdegerlerkisafilm.org' adresinden ulaşılabilir.

Kadim Değerler Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu
23.12.2023 - 12:41,
Abone Ol

STK'larda Kadın Birliği Platformu (KABİP) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sincan Belediyesi destekleriyle 6. kez düzenlenen "Kadim Değerler Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması"nın ödülleri verildi.

Bu yıl teması "Paylaştıkça" olarak belirlenen yarışmanın ödül töreni, Ankara Sincan Lale Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

AA muhabirine açıklamada bulunan KABİP Başkanı Nagihan Çıtak, bu seneki tema ile birlikte paylaşmanın evrenselliğine vurgu yapılarak insanlar arasında köprüler kurmanın ve toplumları bir araya getirmenin gücünün altının çizildiğini söyledi.

Çıtak, paylaşmanın, dayanışma, anlayış ve birbirine destek olma gibi değerlerin temelini oluşturduğunu belirterek, "Bu unutulmaz program, sanatın birleştirici gücünün ve paylaşmanın evrensel değerinin altını çizdi. Eserler, duyguları, düşünceleri ve yaşam deneyimlerini paylaşmanın, insanların birbirini anlaması ve bir arada yaşaması için güçlü bir araç olduğunu gösterdi. Program boyunca paylaşılan duygular, birlikte geçirilen anlar ve ödül alan eserler, insanların farklılıklarını kucaklayarak bir arada olmanın ne kadar güçlü bir etki yarattığını gösterdi." dedi.

Törene katılan isimler arasında TBMM Milletvekili Nazım Maviş, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Altuğ yer aldı.

Bu yıl yarışmada kısa film dalında "Kırlangıç" filmiyle Hüseyin Demirtaş birinciliğe, "Nasıl?" filmiyle Mert Hüroğlu ikinciliğe, "Kanatsız Melek" adlı yapıtıyla Mustafa Yılmaz da üçüncülüğe değer görüldü.

Fotoğraf kategorisinde de birinci Kadir Tezel, ikinci Mustafa Zengin, üçüncü ise Bekir Yeşiltaş oldu.

Törende ayrıca Filistinli yönetmen Farah Nabulsi'nin Batı Şeria'da çekilmiş "Hediye" filminin gösterimi yapıldı.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgilere "kadimdegerlerkisafilm.org" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sincan, Ankara, Etkinlikler, Sanat, Kültür, Sinema, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadim Değerler Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika


14:00
Bahçeli: Öfkemiz acımız kadar büyük, bu şerefsizlerin köklerini kazıyacağız Bahçeli: Öfkemiz acımız kadar büyük, bu şerefsizlerin köklerini kazıyacağız
13:54
Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları
13:00
Bedava bardak için izdiham yarattılar Bedava bardak için izdiham yarattılar
12:46
Fransa'nın Montpellier Kentinde Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak Fransa'nın Montpellier Kentinde Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak
12:32
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
12:27
Meteoroloji uyardı: Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji uyardı: Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor
12:17
Burdur'da Minibüs Kazası: Kadın Yoğun Bakımda Burdur'da Minibüs Kazası: Kadın Yoğun Bakımda
11:47
CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi

Son Dakika
14:00 Bahçeli: Öfkemiz acımız kadar büyük, bu şerefsizlerin köklerini kazıyacağız
13:54 Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları
13:00 Bedava bardak için izdiham yarattılar
12:46 Fransa'nın Montpellier Kentinde Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak
12:32 Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
12:27 Meteoroloji uyardı: Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor
12:17 Burdur'da Minibüs Kazası: Kadın Yoğun Bakımda
11:47 CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35 Yalı Çapkını'na damga vuran sahne! Seyran'ın sözleri alkış topladı
11:27 Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 14:10:31. #1.11#
SON DAKİKA: Kadim Değerler Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement