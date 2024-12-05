Kadim Şehrin Sanatkarları Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadim Şehrin Sanatkarları Sergisi Açıldı

Kadim Şehrin Sanatkarları Sergisi Açıldı

Erzurum'da açılan sergi, geçmişle geleceği bağlamayı ve kültürel mirası yaşatmayı amaçlıyor.

05.12.2024 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hattat Hasan Çelebi ve Muhammet Mağ'ın eserlerinden oluşan "Kadim Şehrin Sanatkarları" sergisi Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Sanat Galerisi'nde açıldı.

Çelebi ve Mağ'ın geçmişten geleceğe uzanan eserlerinden oluşan bir seçki sunan sergi, gençlerin kültürel mirasla bağ kurmasını ve bu mirası geleceğe taşımasını amaçlıyor.

Hattat Muhammet Mağ, AA muhabirine, sergiyle geçmişle gelecek arasında bir "kültür köprüsü" kurmak istediğini söyledi.

Çalışmanın vakıf çatısı altında açılan ilk sergi olduğunun altını çizen Mağ, "Erzurum, geleneği içinde barındıran ve sanat camiasına birçok sanatçı yetiştirmiş önemli bir şehir. Bu sanatçılar hem ulusal hem de uluslararası alanda ülkemizi temsil ediyorlar. Biz de bu temsiliyeti daha görünür hale getirmek için bu sergiyi düzenlemek istedik." dedi.

"Çelebi'nin hem klasik hem de çağdaş eserlerine yer vermeye çalıştık"

Sanat galerisinin alanlarında yetkin eserler veren bütün sanatçıların buluşacağı bir merkez olmasını arzu ettiklerini dile getiren Mağ, "Galerimizde hattat Hasan Çelebi üstadımızın ve benim eserlerimden oluşan bir sergi düzenledik. Hasan Çelebi benim hocamdır. Dolayısıyla burada bir 'usta-çırak' ilişkisini de görmek mümkün olacak. Toplam 20 eserden oluşuyor. Hasan Çelebi'nin hem klasik hem de çağdaş eserlerine yer vermeye çalıştık." diye konuştu.

Mağ, hüsnühat sanatının İslam sanatları içerisinde önemli bir yerde durduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çağlar, insanlar ve beğeniler değişiyor. Bu sergi aslında bu değişime göndermede bulunuyor. 'Geleneğe bağlıyız ama bağımlı değiliz' düsturuyla yola çıktık. Kültürel değerlerimizi muhafaza ederek yeni oluşan dünya düzeninde sanatımızla ve eserimizle var olmayı hedefliyoruz."

Sergi, 5 Ocak 2025'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Hasan Çelebi, Erzurum, Güncel, Çelebi, Hattat, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadim Şehrin Sanatkarları Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:18 Esad’a bugüne kadar ki en ağır darbe Muhaliflerin aldığı Hama’nın önemi saymakla bitmez Esad'a bugüne kadar ki en ağır darbe! Muhaliflerin aldığı Hama'nın önemi saymakla bitmez
18:07 Suriye’de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı Suriye'de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı
17:53 Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, Yanıltıcı Bilgi Yayma Suçlamasıyla Tutuklandıktan Sonra Tahliye Edildi Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, Yanıltıcı Bilgi Yayma Suçlamasıyla Tutuklandıktan Sonra Tahliye Edildi
17:16 Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti
16:49 Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi
00:56 Metrobüsten düşen yolcu dehşet anlarını anlattı: Patlama sesi geldi, o an düştüm, bilincimi kaybettim Metrobüsten düşen yolcu dehşet anlarını anlattı: Patlama sesi geldi, o an düştüm, bilincimi kaybettim
00:47 Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız
00:17 Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu
23:48 Vanspor’a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti Vanspor'a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti
23:47 Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti
23:37 ABD’yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı Dev şirketin CEO’sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek ABD'yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı! Dev şirketin CEO'sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek
23:36 Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası
23:13 “Yenidoğan Çetesi“ duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi "Yenidoğan Çetesi" duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 19:38:43. #1.12#
SON DAKİKA: Kadim Şehrin Sanatkarları Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.